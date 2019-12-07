В Николаеве Lexus на огромной скорости врезался в такси – есть жертвы

В ночь с 6 на 7 ноября в Николаеве произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на Богоявленском проспекте водитель автомобиля Lexus устроил «лобовую» аварию с такси Daewoo Lanos.

Как передает местное издание «Новости N», «японец» летел по проспекту в направлении ул. Южной. В районе перекрестка с ул. Авангардной водитель не справился с управлением, автомобиль занесло и его выбросило на встречную полосу, где и прозошло сокрушительное столкновение с ехавшим навстречу такси.

Сообщается, что водитель и пассажир такси от полученных травм скончались на месте происшествия.

В свою очередь, горе-водитель Lexus и девушка-пассажир получили серьезные телесные повреждения и были госпитализированы.

На месте трагедии работали спасатели, медики и правоохранители. Движение по проспекту было частично перекрыто. Детали ДТП выясняются.

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