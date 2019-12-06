Под Киевом «пьяная» иномарка сбила пешехода, после чего врезалась в дом – есть жертвы

В четверг вечером, 5 декабря, в городке Фастов Киевской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там нетрезвый водитель, управляя автомобилем Nissan, совершил наезд на пешехода.

Как передает пресс-служба областной полиции, сбив мужчину, который шел по обочине, иномарка протаранила забор частного домовладения и врезалась в дом.

Сообщается, что от полученных травм 57-летний пешеход скончался на месте ДТП.

В свою очередь, горе-водитель, бросив авто на территории домовладения, подался в бега, однако вскоре был задержан правоохранителями.

В настоящее время следствие высняет все обстоятельства случившегося. За совершение ДТП со смертельным исходом при отягчающих обстоятельствах (в состоянии алкогольного опьянения) 54-летнему горе-водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

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