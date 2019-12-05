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В Киеве покажут «Побег из Эдема»

В Киеве покажут «Побег из Эдема»

С 10 по 29 декабря в киевском центре современного искусства «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) пройдет выставка «Побег из Эдема» украинской художницы Анны Атоян. Как выяснили журналисты «Фразы», художница работает в техниках живописи по шелку, горячего батика и левкаса.

Этими непростыми материалами она передает свой особый и хорошо узнаваемый взгляд на телесность, пластику и пространство.

«Веками считалось, что античная скульптура — эталон для всех поколений художников — была монохромной. Мраморные герои и боги казались людям совершенными в своей снежно-белой обнаженности. Но не так думали древние мастера. Полихромия архаичных скульптур поражает. Синегривые львы с охристыми телами, яркие уста и инкрустированные ониксами глаза богинь, смотревшие на мир из-под ресниц из тонкого металла... Между реальностью и театрализованным действительностью стиралась граница. Это было жизнерадостное искусство, в котором боги были близки к людям», — говорит автор работ.

«Побег из Эдема» — это идея-фантазия сада живых скульптур, где античные персонажи имеют свободу выбора: каким быть, кем быть и где быть. Белые герои уже не кажутся совершенными, реальные люди светятся лунным блеском мрамора и алебастра, а боги живут человеческой жизнью. Произведения становятся личностями, свободными от создателей, или полностью им отдаются и остаются на месте — райском месте.

Анна Атоян родилась в 1967 году во Львове. В 1990 закончила Львовскую Академию Искусств (кафедра художественного стекла). С 2000 работает в техниках живописи по шелку и горячего батика. В технике левкаса — с 2015 года.

Открытие выставки состоится 10 декабря в 19:00. Расписание работы галереи: вт-вс — 11:00-19:00; пн — выходной. Вход свободный.

Событие на Facebook: facebook.com/events/520646278665963/, страница ЦСИ «Белый Свет»: facebook.com/whitewworld, Инстаграм: www.instagram.com/white_world_gallery/, Телеграм: t.me/WWgallery, SoundCloud: https://soundcloud.com/white_world_gallery/

Тэги: Киев, культура

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