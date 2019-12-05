«Человек посередине». Суровый Зеленский попал на обложку журнала Time

Авторитетный американский журнал Time посвятил главную статью декабрьского номера президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как выяснили журналисты «Фразы», фотографию «Зе» — в свитере и небритым лицом — поместили на обложку издания.

Как сообщается на странице журнала в Twitter, статья «The Man in the Middle» («Человек посередине») будет опубликована в новом номере Time, выпуск которого запланирован на 16 декабря.

В частности, в материале речь пойдет о том, что в США демократы считают Зеленского жертвой превышения полномочий Трампа. По этой причине американскому президенту грозит импичмент. Одновременно с тем, республиканцы рассматривают Зеленского как ключевого свидетеля доказательств невиновности Трампа.

По мнению журналистов издания, Зеленскому также предстоит «столкнуться» и с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы достичь одной из своих главных целей — прекратить войну на Донбассе.

«Человек посередине. Президент Украины Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом», — говорится в описании к фото.

Как писала «Фраза», Трамп оконфузился, перепутав Зеленского с Путиным.