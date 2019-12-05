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В Сети появились фотографии последствий масштабного пожара в Одессе с высоты птичьего полета

В Сети появились фотографии последствий масштабного пожара в Одессе с высоты птичьего полета

Отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов у горевшего здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

По его словам, к процессу ликвидации последствий пожара привлечены эксперты из Одесской государственной академии строительства и архитектуры. «Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен. Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждения и можно ли внутрь зайти спасателям», — написал чиновник, добавив, что к спасателям и медикам была привлечена бригада быстрого реагирования Красного креста.

Между тем, «Думская» публикует фотографии сгоревшего здания, снятые с помощью дрона. На них видно, что на данный момент каркас сгоревшего здания находится в удовлетворительном состоянии, однако все внутренние стены могут обрушиться.

Как сообщала «Фраза», 4 декабря 2019 года на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. За небольшой промежуток времени огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. В этом же здании находятся институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

Впоследствии стало известно о смерти несовершеннолетней ученицы и поисках еще 15 человек, которые на момент пожара могли находиться в здании. Городской голова Одессы Геннадий Труханов объявил в городе двухдневный траур.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать сломанный удлинитель. При этом, по свидетельствам учащихся, в здании не работала пожарная сигнализация, поэтому многие ученики не знали, что оно горит.

Тэги: пожар, Одесса, происшествие, криминал, новости Украины

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