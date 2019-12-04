В Сумах местных маргиналов решили перевести с «боярышника» на «Степана Бандеру»

В Сумах стартовали продажи одеколона «Степан Бандера». Как выяснили журналисты «Фразы», гигиеническое средство содержит 60% спирта и производится на киевской парфюмерной фабрике.

Как передает «Страна», фотографию одеколона опубликовал в Сети сумчанин Дмитрий Спаский.

«Одеколон на основе „крові рускоязичного насєлєнія“», — сказано в описании к фото.

Сообщается, что «Степан Бандера» позиционируется как «гигиеническое средство для внешнего употребления» и уже вовсю продается в торговых центрах города.

Как следует из информации на этикетке, одеколон сделан на основе этилового спирта, а не денатурата, что наверняка обрадует сумских алкоголиков и прочих асоциальных элементов, предпочитающих «боярышник» и прочие спиртосодержащие средства легальной алкогольной продукции.

Как писала «Фраза», в Киеве и области изъяли крупную партию российского «Боярышника».