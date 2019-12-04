В Киеве наконец-то «сомкнули» Шулявский мост

В среду, 4 декабря, произошло знаменательное событие в процессе строительства Шулявского моста в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», рабочим удалось поместить прогоны путепровода в проектное положение и таким образом соединить переправой улицы Довженко и Гетьмана.

Как передает «Информатор», последний пролет, весом свыше 540 тонн, состыковали к мосту приблизительно за 40 минут.

Сообщается, что теперь «скелет» моста практически полностью завершен.

По словам первого заместителя главы КГГА Михаила Поворозника, впереди — завершающий этап работ перед открытием движения: устройство асфальтобетонного покрытия и установка технических средств организации дорожного движения.

Кроме того, рабочим еще предстоит завершить строительство подходов путепровода с улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко, а также левоповоротных и правоповоротных съездов.

Как писала «Фраза», в Сеть попали кадры демонтажа «уставшего» Шулявского моста.

Ранее сообщалось, что под Шулявским мостом в Киеве снова умер человек.