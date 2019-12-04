В Житомирской области загорелся автобус с пассажирами

Утром среды, 4 декабря, в Житомирской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут загорелся автобус с пассажирами.

Как передает ГСЧС, машина ехала по маршруту Мирополь – Житомир. Возгорание произошло возле села Булдичев на отрезке дороги Бердичев – Острог. В автобусе находились тринадцать человек. К счастью, никто не пострадал.

Огонь начал тушить водитель автобуса, после чего к нему подоспели спасатели.

Причиной ЧП называют разгерметизацию топливной системы транспортного средства.

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