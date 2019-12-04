В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон

В результате возникшего в среду утром пожара в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали не менее девяти человек. Об том журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, пожар возник на третьем этаже шестиэтажного здания и на данный момент охватил площадь до 2 тыс. кв. м. Спасатели предупреждают об угрозе обрушения конструкций и дальнейшего распространения огня.

Как сообщает «Думская», горящий дом на углу Пушкинской и Троицкой улиц является памятником архитекторы. Кроме колледжа там размещаются ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

На месте инцидента много скорых и пожарных машин. Город затянуло дымом.

Кроме того, по данным издания, по состоянию на 12 часов пламя перекинулось на угловую башню.

Перед этим с четвертого этажа выпрыгнули четыре человека. В здании еще могут оставаться студенты.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу городского совета Одессы, на данный момент госпитализированы двое пострадавших. Городской голова Геннадий Труханов прибыл на Троицкую.

По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа. В огне и кабинеты института морской биологии. Сотрудники говорят, что внутри могут оставаться их коллеги.