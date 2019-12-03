Неизвестные «зоозащитники» вывесили посреди Харькова обезображенную тушу овцы

В Харькове на ул. Маяковского неизвестные повесили у входа в бутик мехов мертвую овцу. Как выяснили журналисты «Фразы», животному вытащили наружу желудок и подвесили за шею на табличку с названием магазина.

«Я шла утром и увидела этот ужас», — цитирует очевидицу 057.ua.

Как сообщили изданию в полиции, о происшествии им стало известно рано утром 3 декабря. Сейчас все обстоятельства и личности злоумышленников устанавливаются.

Получить комментарии владельцев магазина пока не удалось.

Как сообщала «Фраза», 23 июня 2017 года Верховная Рада Украины ужесточила административную и уголовную ответственность за жестокое обращение с животными вплоть до лишения свободы.