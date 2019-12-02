На пожаре в киевском детском саду погиб человек

Сегодня утром в Киеве произошел пожар в детском саду № 554. Как выяснили журналисты «Фразы», прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что возгорание произошло в одной из комнат детского сада на первом этаже.

Как сообщает «Информатор», вызов о пожаре по ул. Юрия Гагарина поступил в районе 7 часов утра 2 декабря. В помещении пожарные нашли тело мужчины без сознания, который оказался охранником детского сада. Спасти жизнь мужчине врачам не удалось.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, причину пожара и обстоятельства смерти человека будут устанавливать правоохранители.

Как сообщала «Фраза», 23 апреля 2010 года в центре столицы, на бульваре Дружбы Народов, загорелся детский сад.

28 сентября 2019 года в Оболонском районе Киева двое парней разгромили и подожгли детский сад.