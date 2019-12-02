Массовая драка в киевской пиццерии закончилась настоящим тараном

В ночь на понедельник, 2 декабря, в пиццерии Mister Cat на Позняках в Киеве произошла массовая драка. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло после того как группа из 10 мужчин зашла в заведение и вступила в перепалку сначала с посетителями, а затем с персоналом.

Как сообщает сообщество «Киев оперативный» на своей странице в Facebook, в результате драки люди покинули заведение и протаранили его входную дверь своим автомобилем.

Как сообщала «Фраза», 13 января 2019 года в пиццерии Mister Cat на ул. Срибнокильской молодой парень получил ранение из «резинострела».