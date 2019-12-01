Подрыв Ощадбанка в Киеве: полиция рапортует о задержанных

Столичные правоохранители смогли в кратчайшие сроки установить местонахождение и задержать подозреваемых в подрыве банкомата «Ощадбанка» на Русановке. Как выяснили журналисты «Фразы», у злоумышленников изъяты вещественные доказательства по делу: автомобиль, инструменты и часть денег.

Как передает пресс-служба полиции Киева, «громкое дело» провернули 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков.

Сообщается, что следственным отделом Днепровского управления полиции открыты уголовные производства по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Кража» УК Украины.

Задержанным уже объявлено о подозрении, готовятся материалы для избрания меры пресечения. За содеянное горе-подрывникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», в субботу ночью, 30 ноября, на улице Энтузиастов в Киеве неизвестные злоумышленники взорвали и ограбили отделение государственного «Ощадбанка».

Ранее сообщалось, что банда налетчиков при помощи взрыва вскрыла банкомат под Днепром.