В России автобус упал с моста в реку – погибли 19 человек

В воскресенье, 1 декабря, в Забайкальском крае РФ произошло крупное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в Сретенском районе съехал с моста и разбился рейсовый автобус с пассажирами.

Как передает «газета.ru», в результате аварии 19 человек погибли, еще 21 получил различные травмы. Всех пострадавших доставили в больницы близлежащих населенных пунктов: Шилки, Сретенска и Нерчинска.

Всего же в автобусе Kia Granbird, следовавшем из Сретенска в Читу, находились 43 пассажира и водитель.

По данным ГИБДД, причиной трагедии стало лопнувшее колесо.

«Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части в право по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства в реку Куенга», — говорится в сообщении ведомства.

По факту ДТП в Следственном комитете Забайкальского края уже возбудили уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), — заявили в пресс-службе СК.

Как писала «Фраза», в Перу автобус рухнул в пропасть: десятки людей погибли.

Ранее сообщалось, что в Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик.