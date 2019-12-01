В огненной аварии под Черновцами погибли взрослые и ребенок

В субботу вечером, 30 ноября, на объездной дороге возле Черновцов произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле комплекса «Алеанда» столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, после чего начался пожар.

Как передает «Укринформ», трагедия унесла жизни сразу троих человек — двоих взрослых и одного ребенка.

Отмечается, что все погибшие — из легкового автомобиля, который и загорелся после столкновения.

На месте ДТП работали спасатели, медики и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии высняются. По факту гибели людей начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в загадочном ДТП под Киевом погибли четыре человека, в том числе дети.

Ранее сообщалось, что в жутком ДТП под Славянском погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка.