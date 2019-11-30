В Харькове прогремел мощный взрыв – есть жертвы

В субботу утром, 30 ноября, в Индустриальном районе Харькова произошло крупное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Зеленодольской прогремел взрыв, унесший человеческие жизни.

Как передает пресс-служба областной полиции, сообщение о взрыве на территории гаражного копператива поступило в дежурную часть приблизительно в 5-30.

Подоспевшие на место вызова правоохранители и спасатели установили, что взрывом был полностью разрушен один из гаражей.

Сообщается, что после локализации пожара под завалами пожарные обнаружили три обгоревших тела.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать детонация газового баллона.

На месте ЧП также работали, эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа. Детали происшествия и личности погибших высняются.

Как писала «Фраза», в Днепре прогремел мощный взрыв на маслозаводе.

В Сумах после взрыва загорелся завод.