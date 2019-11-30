«Улицу усыпало деньгами». В Киеве подорвали отделение государственного банка

В субботу ночью, 30 ноября, на столичной Русановке произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Энтузиастов неизвестные злоумышленники взорвали и ограбили отделение государственного «Ощадбанка».

Как передает ресурс dtp.kiev.ua, покинув раскуроченное взрывом отделение, преступники заскочили в Volkswagen Passat и скрылись в сторону станции метро «Славутич».

Отмечается, что взрыв был такой силы, что улицу, на которой находится отделение, в буквальном смысле «усыпало деньгами».

На месте инцидента работали взрывотехники и следователи, детали происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются. В городе был введен оперативный план «Сирена».

Как писала «Фраза», банда налетчиков при помощи взрыва вскрыла банкомат под Днепром.

Ранее сообщалось, что по Харькову и области прокатилась волна дерзких взрывов.