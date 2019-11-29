На Одессщине трое копов забрали мужчину с работы в участок и избили его

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении троим правоохранителям одного из городских отделов полиции. Их обвиняют в незаконном приводе и превышении служебных полномочий с применением насилия. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, по данным следствия, оперуполномоченные полиции при расследовании преступления незаконно задержали мужчину, который, возможно, был причастен к нему.

Без каких-либо объяснений они надели на подозреваемого наручники и прямо с работы увезли его в отдел полиции, где в своем рабочем кабинете избили.

Подозреваемые полицейские отстранены от занимаемых должностей. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ночь на 27 июля 2017 года в Николаеве в микрорайоне «Соляные» патрульные полицейские избили человека. Пострадавший утверждал, что в результате действий работников полиции он получил сотрясение мозга.

В начале января 2018 года в Киеве неадекватное поведение патрульного полицейского едва не до смерти напугало супругов.

Также в январе сообщалось, что в Запорожье трое патрульных полицейских на стационарном посту полиции «Запорожье-север» остановили автомобиль, по неуказанным причинам надели водителю наручники и избили резиновыми дубинками — медики насчитали следы от 13 ударов на его теле. Потом потерпевшего более 6 часов насильно держали ночью на улице, ограничивая его передвижение.

В середине мая 2018 года в Сумах представители местной патрульной полиции средь бела дня издевались над мужчиной, который сидел под домом на лавочке.

В июле в одном из отделений харьковской полиции правоохранители ради развлечения избили мужчину.

В том же месяце в Киеве на станции метро «Контрактовая площадь» прямо на платформе полицейский дубинкой избил пожилого мужчину.

В октябре 2018 года в Николаевской области в селе Полигон трое полицейских избили местного жителя, после чего отвезли его в участок и там его пытали.