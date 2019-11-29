В киевской маршрутке пассажиры спасаются от дождя с помощью зонтов

В киевской маршрутке № 497К люди вынуждены открывать зонты, чтобы спрятаться от дождя. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

Как видно на фото, крыша транспортного средства протекает, отчего пассажирке приходится укрываться от дождя с помощью зонта.

Пользователи соцсети в комментариях к данному посту пишут, что на этом маршруте всем все равно. «В троллейбусах — давно такое. Чего только на маршрутки грешить?» — написал другой пользователь.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Кропивницком старушка лишилась пальца после поездки в маршрутке.