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В Днепре умер вор-домушник, внезапно встретившись с хозяином квартиры

В Днепре умер вор-домушник, внезапно встретившись с хозяином квартиры

В четверг, 28 ноября, в Чечеловском районе Днепра произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Макарова скончался мужчина, забравшись в чужую квартиру.

Как передает «Информатор», хозяин жилья находился дома, когда внезапно услышал чьи-то шаги. Выйдя в коридор, он увидел незнакомого мужчину, который явно не ожидал такого поворота событий.

Сообщается, что незнакомец стал сразу же уверять владельца квартиры, что ничего не крал, однако тот предложил ему дождаться полиции. Услышав такое предложение, злоумышленник попытался покинуть квартиру, из-за чего хозяину пришлось удерживать его силой. Через некоторое время вор внезапно потерял сознание и скончался.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, хозяин, удерживая воришку, слегка перестарался и слишком сильно надавил ему на грудь, из-за чего мужчина умер от так называемого синдрома длительного сдавливания.

Тем не менее, точную причину смерти горе-домушника будут устанавливать судмедэксперты.

Как писала «Фраза», во Львове задержали вора, который решил принять душ на месте преступления.

Ранее в центре Киева вор-рецидивист сломал ногу, уходя от погони.

Тэги: полиция, общество, кража, Днепр, смерть, квартира, регионы, вор, хозяин, новости Украины

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