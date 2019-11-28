Ночью в Киеве пьяная девушка врезалась в стену дома и пыталась «угостить кофе» копов

В ночь на четверг, 28 ноября, на улице Закревского, 61/2 в Деснянском районе Киева произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут пьяная девушка на машине Dacia врезалась в стену дома, после чего пыталась подкупить подоспевших на место аварии полицейских.

Как передает «Информатор», по словам копов, водитель отказалась пройти тест на наличие алкоголя в крови на месте инцидента или сдать анализы. После этого на девушку составили административные материалы по 130 КУоАП «Управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов».

Также полицейские говорят, что водитель «пыталась предложить им деньги, чтобы избежать составления протокола», после чего «подбросила деньги в подстаканник патрульного автомобиля». Сумма взятки составила триста гривен.

Сообщается, что «для фиксации случившегося на место вызвали следственно-оперативную группу».

Девушка же говорит, что «просто откатила автомобиль немного назад, так как он стоял очень близко к стене, а в этот момент к ней подъехали патрульные». При этом она призналась, что употребляла спиртные напитки, но делала это в баре. Она говорит, что «даже не заводила мотор машины», а дачу денег назвала желанием угостить копов кофе.

Полиция говорит, что «на камерах видеонаблюдения видно, что женщина приехала к магазину и врезалась в здание», после чего «она вышла из машины и пошла в магазин».

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