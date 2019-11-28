Мендель перепутала Литву с Латвией, после чего начала оправдываться, что это был «троллинг»

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала Литву Латвией, после чего начала оправдываться, что таким образом «потроллила» пользователей Сети. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий пост она обнародовала в своем Instagram-аккаунте.

Изначально Мендель опубликовала свое фото и сопроводила его подписью: «Платье для латвийской командировки». Но пользователи соцсети быстро отреагировали на эту неточность, сообщают «Буквы».

Немного позже пресс-секретарь главы государства изменила пост и заверила, что во время пребывания на нынешнем посту не перепутала ни одного географического названия. «Платье для литовской командировки. Эх, троллинг не удался. Ладно, признаюсь, за время пребывания в должности я не перепутала ни одного географического названия. И даже не ездила в Канаду», — так сейчас выглядит пост Мендель.

Отметим, что ранее пресс-служба Офиса президента несколько раз уже путала географические названия. В частности, в июле пресс-служба назвала Торонто столицей Канады в отчете о визите Зеленского в эту страну. А в октябре сотрудники пресс-службы Зеленского допустили ошибку в официальном Facebook-аккаунте Офиса Президента, назвав Латвию Литвой. Тогда глава государства осуществлял визит в Латвию.

Ранее «Фраза» сообщала, как беглый президент Украины Виктор Янукович перепутал столицу Великобритании, а также перепутал страны.