В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу

В Киеве на Троещине словесная перепалка пешехода и водителя на дороге закончилась стрельбой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook.

Как отмечается, произошло все накануне, 27 ноября, около 23:00. Пешеход переходил дорогу возле ТЦ «Фестивальный», но водитель автомобиля Hyundai не уступил дорогу мужчине. В результате чего начался конфликт — сначала словесный, а затем водитель достал пистолет и сделал несколько выстрелов.

Пистолет был заряжен резиновыми пулями, одна из них попала в лицо потерпевшему. На месте работали врачи и полиция.

Позже личность стрелка была установлена, и его задержали. При нем был пневматический пистолет.

Ранее «Фраза» сообщала, что 20 августа в Киеве на пересечении улиц Пражской и Алматинской во время словесной перепалки между водителем и женщиной, переходившей дорогу с коляской и собакой, владелец транспортного средства достал пистолет и застрелил животное.