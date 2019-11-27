В Днепре обезврежена вооруженная банда, которая промышляла вымогательствами и грабежами

Сотрудники правоохранительных органов обезвредили в Днепре опасную банду, которая промышляла вымогательствами и грабежами. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, в состав преступной группировки входило пять мужчин. Злоумышленников задержали бойцы полка полиции особого назначения.

При обысках у них изъяли 4 пистолета, ружье и патроны. Кроме того, были обнаружены золотые украшения, мобильные телефоны, наручные часы, долговые расписки и другие вещи, которые подтверждают преступную деятельность задержанных.

В ведомстве добавили, что последнее преступление было совершено 23 сентября. Тогда злоумышленники получили от потерпевших более 100 тысяч гривен.

Преступникам светит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2017 года в Одесской области были задержаны члены преступной группировки, которые на протяжении нескольких лет похищали людей ради выкупа.

1 ноября в Вознесенске (Николаевская область) сотрудники полиции со спецназом КОРД и Службой безопасности Украины задержали вооруженную группировку, причастную к похищению мужчин, их избиению и содержанию в заложниках, угону с территории охраняемой автостоянки в этом городе грузовика DAF с полуприцепом, а также присвоению документов.