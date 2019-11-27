На Ивано-Франковщине полицейский «бобик» влетел под грузовик

Сегодня, 27 ноября, в Ивано-Франковской области недалеко от города Косов произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там полицейский УАЗ столкнулся с грузовиком.

По информации портала Varta1, водитель фуры МАN в запрещенном месте обгонял КамАЗ, что и привело к столкновению с полицейским УАЗом.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, но полицейский автомобиль получил сильные повреждения.

Как писала «Фраза», в Борисполе полицейский автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе. Появилось видео с камеры наблюдения.

Также патрульные полицейские устроили лобовое столкновение в Киеве.

Кроме этого, напомним, как на Харьковщине полицейский автомобиль угодил в сокрушительное ДТП.