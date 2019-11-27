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В Житомире продают зеленые носки с крылатыми фразами Зеленского

В Житомире продают зеленые носки с крылатыми фразами Зеленского

В одном из житомирских магазинов продают носки зеленого цвета, на которых написаны знаменитые фразы президента Украины Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», в частности, там можно купить пару с надписью «Вийди отсюда розбійник» или «Плохо чуєш мене?».

По информации издания «Житомир online», эти носки изготовил местный производитель, партия насчитывает всего около 50 пар и все они зеленого цвета.

Ранее «Фраза» сообщала, что именно этими двумя фразами Зеленский в свое время обратился к секретарю бориспольского горсовета Ярославу Годунку. Тогда дело закончилось скандалом, сам Годунок грозился подать в суд, однако сама по себе фраза действительно многим запомнилась.

Тэги: общество, политика, Житомир, носки, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины

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