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В сети показали фото новой катастрофы в Крыму

В сети показали фото новой катастрофы в Крыму

В аннексированном Россией Крыму пересыхает некогда крупнейший водоем — Симферопольское водохранилище. Как выяснили журналисты «Фразы», свежие фото в сеть выложила блогер RoksolanaToday&Крым.

«Засуха. Катастрофа. Симферопольское водохранилище — один из крупнейших водоемов полуострова. По пересохшему дну водохранилища, которое ещё совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили», — пишет блогер в своем Twitter и публикует фотографии водоема.

Ранее «Фраза» сообщала о том, как оккупанты уничтожают Крым.

Тэги: катастрофа, Крым, общество, новости Украины, экологическая катастрофа

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