В НБУ рассказали, когда введут в оборот монеты номиналом 5 и 10 гривен

С 20 декабря нынешнего года Национальный банк Украины намерен ввести в оборот монеты номиналом 5 гривен, а в 2020-м году в оборот будут введены 10-гривенные монеты. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе регулятора.

Как уточнили в ведомстве, будет параллельный оборот как монет, так и банкнот вышеуказанных номиналов. То же самое касается и банкнот номиналом 1 и 2 гривен. Банкноты не нужно обменивать на новые монеты.

Кроме этого, с 20 декабря в обороте появятся обновленные банкноты номиналом 50 гривен.



В следующем году, с 25 февраля, Нацбанк выпустит в оборот обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Далее, во втором квартале 2020 года в оборот будут введены монеты номиналом 10 гривен, но точную дату Нацбанк сообщит дополнительно.

Как сообщала «Фраза», в марте 2018 года Национальный банк Украины в соответствии с политикой оптимизации наличного обращения Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.

В середине 2019 года НБУ анонсировал введение в оборот купюры номиналом 1000 гривен.

С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали принимать во время расчетов за товары и услуги, а Национальный банк Украины начал изымать эти монеты из наличного оборота.