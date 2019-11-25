В Киеве возле Центрального вокзала горела многоэтажка

В понедельник утром, 25 ноября, возле Центрального ж/д вокзала Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Симона Петлюры вспыхнул пожар в многоэтажном доме.

Как передает пресс-служба столичного управления ГСЧС, подоспевшие на место вызова пожарные установили, что возгорание произошло в помещении салона красоты, расположенном на первом этаже дома.

Сообщается, что пламенем было объято приблизительно 15 кв. м. помещения, также было отмечено сильное задымление.

Всего в борьбе с огнем было задействовано 4 пожарных машины и 15 человек личного состава.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Эвакуировать жильцов дома не пришлось.

На месте инцидента также работали правоохранители и эксперты. Причина возгорания устанавливается.

В киевской многоэтажке прогремел взрыв, после чего начался пожар.

Ранее в Запорожье прямо в торговой палатке сгорел продавец.