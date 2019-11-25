В Харькове взорвали автомобиль с человеком внутри

Сегодня, 25 ноября, около 10:00 в Харькове на ул. Чайковской, 6 прогремел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», на парковке возле дома взорвался кроссовер Nissan Qashqai с человеком внутри.

По словам очевидцев, взрывное устройство сработало в то время, когда водитель сел за руль автомобиля, сообщает «Город Х».

В свою очередь глава облуправления Нацполиции Валерий Сокуренко заявил, что взрывное устройство было подложено возле машины на асфальте. Благо, жертв в результате взрыва удалось избежать.

По информации источников в правоохранительных органах, автомобиль принадлежит одному из харьковских бизнесменов.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале ноября в Киеве байкер взорвал Mercedes с людьми. Автомобиль принадлежал известному бизнесмену Игорю Сало.