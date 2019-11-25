В России священник отказался крестить малышку, выдумав для этого совершенно дикую причину

Дикий случай произошел в российском Кургане. Как выяснили журналисты «Фразы», тут местный священник РПЦ отказался крестить ребенка из-за родинок.

Как пишут местные СМИ, мать девочки Вики поведала, что поп при этом просил не рассказывать об инциденте в социальных сетях, так как «это не по-божески».

Женщина поведала следующее: «Мы пришли и хотели предварительно узнать время. Я просто показала батюшке фотографию ребёнка. На что был ответ: «Крестить мы не будем. Мы не знаем, заразно ли это и как родители другие отреагируют».

По ее словам, «потом он предложил нам индивидуальное крещение».

Мать девочки рассказала: «Мы даже не знали, что такое бывает. Они говорят: «Придёте отдельно, мы вас покрестим за отдельную плату». Но это стоит четыре тысячи рублей». Я считаю, что за крещение платить такие деньги нет необходимости тогда. Мы решили пока отложить».

Известно, что Вика родилась с невусом, который занимает 80% тела, а «большим родимым пятном покрыты спина, живот и часть головы девочки». Сообщается, что в полтора месяца невус стал «рассыпаться», а на теле ребенка появились другие мелкие пятнышки.

В государственных клинках матери заявили, что не могут помочь и посоветовали искать платные варианты.

Как писала «Фраза», в Бельгии Варфоломей молился с католиками.

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