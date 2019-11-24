Одесситы массово устраивают фотосессии на фоне потерпевшего крушение танкера Delfi

На одесском пляже «Дельфин», где ранее потерпел крушение танкер Delfi, началась настоящая фото-истерия. Как выяснили журналисты «Фразы», несмотря на холодную погоду, сотни одесситов хотят запечатлеть себя на фоне эпично завалившегося на бок судна.

Как передает «Союз блогеров Украины», в настоящее врем парковочные площадки в районе пляжа «под завязку» забиты автомобилями, а на пляже множество людей устраивают фотосессии.

Сообщается, что на пляже до сих пор ощущается сильный запах нефтепродуктов, весь берег усыпан мусором с судна, однако это не мешает одесситам делать селфи, групповые снимки и даже профессиональные фотосессии влюбленных пар.

Как писала «Фраза», на одесский пляж выбросило танкер с украинцами на борту.

Позднее стало известно, что у побережья Одессы из-за крушения танкера Delfi назревает экологическая катастрофа.