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Одесситы массово устраивают фотосессии на фоне потерпевшего крушение танкера Delfi

Одесситы массово устраивают фотосессии на фоне потерпевшего крушение танкера Delfi

На одесском пляже «Дельфин», где ранее потерпел крушение танкер Delfi, началась настоящая фото-истерия. Как выяснили журналисты «Фразы», несмотря на холодную погоду, сотни одесситов хотят запечатлеть себя на фоне эпично завалившегося на бок судна.

Как передает «Союз блогеров Украины», в настоящее врем парковочные площадки в районе пляжа «под завязку» забиты автомобилями, а на пляже множество людей устраивают фотосессии.

Сообщается, что на пляже до сих пор ощущается сильный запах нефтепродуктов, весь берег усыпан мусором с судна, однако это не мешает одесситам делать селфи, групповые снимки и даже профессиональные фотосессии влюбленных пар.

Как писала «Фраза», на одесский пляж выбросило танкер с украинцами на борту.

Позднее стало известно, что у побережья Одессы из-за крушения танкера Delfi назревает экологическая катастрофа.

Тэги: судно, крушение, общество, Одесса, пляж, регионы, танкер, фотосессия, фото, селфи, новости Украины, одесситы

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