Под Киевом девушка впала в кому по вине пьяного водителя

В воскресенье ночью, 24 ноября, в городке Бровары Киевской области произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Черняховского в дерево влетела иномарка с пассажирами.

Как передает dtp.kiev.ua, пытаясь на скорости «зайти» в поворот, нетрезвый водитель кроссовера Volkswagen не справился с управлением и совершил сокрушительное столкновение.

Сообщается, что в результате аварии серьезно пострадала девушка-пассажирка, которая «забыла» пристегнуться ремнем безопасности — она впала в кому и была доставлена в реанимацию.

В свою очередь, горе-водитель и второй пассажир отделались легкими травмами.

На месте ДТП работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа. За совершение «пьяной» аварии с пострадавшими водителю грозит уголовная ответственность.

Как писала «Фраза», в Киеве полицейский уснул за рулем и врезался в дерево.

Ранее автомобиль врезался в древо на Полтавщине — трое погибших.