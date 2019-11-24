В Одессе пострадал патрульный, пытаясь угомонить беглого психопата

В субботу, 23 ноября, в Киевском районе Одессы произошло резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Достоевского серьезно травмировался патрульный полицейский, пытавшийся призвать к порядку неадекватного гражданина.

Как передает пресс-служба патрульной полиции области, приблизительно в 16-00 в дежурную часть поступило сообщение о неадекватном гражданине, который с крыши гаража кидал камни по окнам близлежащих домов.

Подоспевшие на место вызова правоохранители попытались уговорить его успокоиться и слезть с крыши, однако это не принесло результата.

Через некоторое время один из патрульных решил вылезти на крышу, чтобы «помочь» гражданину спуститься. Заметив это, неадекват принялся обстреливать полицейского кусками шифера, в результате чего тот потерял равновесие и упал вниз.

Сообщается, что пострадавшего правоохранители увезли в больницу.

В свою очередь, неадекватного гражданина таки удалось снять с крыши — им оказался 31-летний местный житель, находившийся в розыске за побег из психиатрической больницы.

Теперь ему вновь придется вернуться в «родные пенаты».

Как писала «Фраза», в Одессе патрульные копы с огромным трудом «повязали» неадекватного коллегу из Киева.

Ранее на Киевщине покусали патрульного полицейского.