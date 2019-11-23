Ночью в Киеве возле «Портер Паба» произошло убийство

В субботу ночью, 23 ноября, на Нивках в Киеве произошло резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там на проспекте Победы возле «Портер Паба» с одного удара убили мужчину.

Как передает «Информатор», потерпевший, которому было около 40 лет, отдыхал в заведении в компании друзей. В какой-то момент он вышел на улицу и больше не возвращался.

По словам приятелей, они пошли его искать и обнаружили лежащим на тротуаре без признаков жизни.

В свою очередь, случайные прохожие рассказали полицейским, что к потерпевшему подошел какой-то мужчина и нанес ему удар в голову, после чего тот упал и больше не поднимался.

Свидетели успели заметить, что злоумышленник был одет в черную куртку и черные штаны. Сразу после инцидента убежал во дворы.

На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа. По факту гибели человека начато уголовное производство. Принимаются меры к установлению личности и местонахождения подозреваемого.

Как писала «Фраза», на Одесщине подростки убили мужчину, посмевшего сделать им замечание.

Ранее сообщалось, что в столице в массовой драке убили молодого парня, а под Киевом старик с одного удара убил пьяного мужчину.