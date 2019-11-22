В центре Днепра произошло масштабное ДТП со стрельбой

В пятницу, 22 ноября, в центре Днепра произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Троицкой водитель автомобиля Lexus протаранил сразу 10 автомобилей.

Как передает «Информатор», по предварительным данным, горе-автомобилист пытался скрыться от правоохранителей, что и привело к масштабной аварии.

Сообщается, что пытаясь задержать беглеца, полицейские открыли огонь из табельного оружия.

Тем не менее, мужчине удалось оторваться от погони, после чего на разбитом Lexus он сам приехал к зданию управления патрульной полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают отдел по борьбе с экономическими преступлениями СБУ и спецподразделение «Альфа». Злосчастный Lexus, в котором находится женщина-пассажирка, огражден сигнальными лентами. Детали инцидента выясняются.

Как писала «Фраза», в Киргизии со стрельбой задержали бывшего президента.

Ранее на Черкасщине патрульные устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем.