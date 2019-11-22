В Запорожье прямо в торговой палатке погиб продавец

В пятницу утром, 22 ноября, в Возненесовском районе Запорожья произошло трагическое происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Сталеваров вспыхнула палатка с овощами, в которой находился 40-летний мужчина-реализатор.

Как передает пресс-служба ГУ ГСЧС области, подоспевшие на место ЧП спасатели установили, что огонь охватил торговое помещение площадью 10 кв. м.

Сообщается, что пожарные полностью ликвидировали пожар приблизительно за 20 минут. В ходе борьбы с огнем они обнаружили тело продавца, который не подавал признаков жизни.

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

На месте инцидента работали эксперты, медики и правоохранители. По факту гибели человека начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», на Львовщине при пожаре погиб офицер, еще один военный обгорел.

Ранее сообщалось, что двое малолетних детей сгорели заживо на пожаре в Черкасской области.