Для эвакуации экипажа танкера, терпящего бедствие у берегов Одессы, пришлось привлекать водолазов

В Одессе спасателям удалось эвакуировать экипаж терпящего бедствие танкера Delfi. Как выяснили журналисты «Фразы», сейчас троим морякам оказывают необходимую помощь.

Как сообщает «Думская», капитан судна находится в тяжелом состоянии.

По данным издания, сначала эвакуировать экипаж пытались с помощью надувных лодок и водных скутеров, однако большие волны не дали этого сделать, и к спасению привлекли водолазов.

Как сообщала «Фраза», 20 ноября, находясь недалеко от порта «Южный», подал сигнал SOS экипаж танкера-бункеровщика Delfi. Впоследствии из-за плохих погодных условий, отсутствия топлива и электричества судно, находящееся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии, снесло ветром в сторону акватории Одесского порта, где оно село на мель недалеко от берега.

При этом украинский экипаж судна, который состоит из трех человек, отказывался принять помощь и эвакуироваться без разрешения судовладельца, который якобы запретил это делать из-за дороговизны.