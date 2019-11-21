В Сеть «слили» фотокопию приговора «слуге народа» Иванисову

В Сети появились фотокопии документов, которые доказывают преступное прошлое депутата от «Слуги народа» Романа Иванисова. Как выяснили журналисты «Фразы», резонасный «слив компромата» через свой telegram-канал организовал известный украинский юрист Андрей Портнов.

В частности, на всеобщее обозрение попали фотокопии указа тогдашнего президента Леонида Кучмы о помиловании Иванисова, а также приговора Пологовского районного суда Запорожской области и определение областного суда, который рассматривал апелляцию.

«...заявление ГПУ об отсутствии у них информации о судимости депутата правящей партии Иванисова за изнасилование ‒ ложь. Он был осужден по 117 и 118 УК Украины. А потом помилован Президентом Кучмой», ‒ резюмировал Андрей Портнов.

Как писала «Фраза», депутат приостановил членство в «Слуге народа» после информации об изнасиловании несовершеннолетней.

Ранее в МВД подтвердили, что депутат от «Слуги народа» был осужден за зверское изнасилование несовершеннолетней.