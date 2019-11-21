В Сети появились «несколько фоток российского тюнинга» на вернувшихся из плена кораблях

В соцсетях появились фотографии с возвратившихся из российского плена украинских военных кораблей. Как выяснили журналисты «Фразы», их опубликовал известный гонщик и волонтер Алексей Мочанов.

«Просто несколько фоток „российского тюнинга“ от специалистов по дизайнам интерьера из духовной скрепной недобрососедской нефтяной орды», — написал он в этой связи.

Между тем, как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката украинских моряков Николая Полозова, следователи Федеральной службы безопасности России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.

«Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам, а также радиоонавигационное оборудование», — рассказал юрист, добавив, что морякам также не вернули изъятые у них сотовые телефоны, флешкарты, электронные накопители, нательные кресты и цепочки, изъятые у них пограничниками.

При этом он подчеркнул, что «все это осталось в качестве вещественных доказательств в России», а сами суда продолжают оставаться вещественными доказательствами по делу и переданы Киеву на ответственное хранение. «Согласно УПК РФ, ответственное хранение запрещает какие-либо действия, в том числе ремонт и эксплуатацию имущества до исключения его из числа вещественных доказательств», — объяснил адвокат, уточнив, что в случае нарушения российская сторона вправе заявить об этом в международном трибунале ООН по морскому праву.

«Конечно, следователь может приостановить расследование дела, УПК позволяет это сделать, когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Но это развитие ситуации нас не устроит, и мы будем его обжаловать. Возможно, что дело все-таки уйдет в суд и если моряки не приедут, то будут объявлены в розыск и тогда судебное разбирательство пройдет в заочной форме. В любом случае, все будет понятно только после того, как мы завершим ознакомление с материалами дела», — заключил адвокат.

Как сообщала «Фраза», 18 ноября 2019 года Россия передала Украине корабли, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, объяснив это тем, «российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется».

Тогда же появилась информация об их разграблении оккупантами.

В ночь на 21 ноября 2019 года в Очаков вернулись катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» Военно-морских сил Украины, захваченные российскими войсками в ноябре 2018 года. При этом выяснилось, что на них не хватает части вооружения и оборудования. В частности, несколько радиостанций, станции космической связи и радиолокационные станции. Кроме того, были сняты или разбиты установленные на кораблях системы распознавания и вооружения. Также пропали все боеприпасы, надувная моторная лодка и плот, магнитный и гирокомпас, огнетушители, осветительные приборы, кухонная плита, вытяжка, унитаз, различные запчасти и документация. У катера «Бердянск» снарядами пробиты бронерубка и машинное отделение, поврежден левый двигатель.

Напомним, 25 ноября 2018 года в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС — россияне протаранили украинский буксир, направлявшийся в Мариуполь.

Позже стало известно, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, вследствие чего появились раненные.

В этой связи Совет национальной безопасности и обороны единогласно проголосовал за рекомендацию президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение в Украине.

7 сентября 2019 года в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, освобожденными из российского плена. Их встречал президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица, в том числе и омбудсмен.

Среди освобожденных оказались и все 24 моряка захваченных кораблей.