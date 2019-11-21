Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Сети появились «несколько фоток российского тюнинга» на вернувшихся из плена кораблях

В Сети появились «несколько фоток российского тюнинга» на вернувшихся из плена кораблях

В соцсетях появились фотографии с возвратившихся из российского плена украинских военных кораблей. Как выяснили журналисты «Фразы», их опубликовал известный гонщик и волонтер Алексей Мочанов.

«Просто несколько фоток „российского тюнинга“ от специалистов по дизайнам интерьера из духовной скрепной недобрососедской нефтяной орды», — написал он в этой связи.

Между тем, как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката украинских моряков Николая Полозова, следователи Федеральной службы безопасности России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.

«Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам, а также радиоонавигационное оборудование», — рассказал юрист, добавив, что морякам также не вернули изъятые у них сотовые телефоны, флешкарты, электронные накопители, нательные кресты и цепочки, изъятые у них пограничниками.

При этом он подчеркнул, что «все это осталось в качестве вещественных доказательств в России», а сами суда продолжают оставаться вещественными доказательствами по делу и переданы Киеву на ответственное хранение. «Согласно УПК РФ, ответственное хранение запрещает какие-либо действия, в том числе ремонт и эксплуатацию имущества до исключения его из числа вещественных доказательств», — объяснил адвокат, уточнив, что в случае нарушения российская сторона вправе заявить об этом в международном трибунале ООН по морскому праву.

«Конечно, следователь может приостановить расследование дела, УПК позволяет это сделать, когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Но это развитие ситуации нас не устроит, и мы будем его обжаловать. Возможно, что дело все-таки уйдет в суд и если моряки не приедут, то будут объявлены в розыск и тогда судебное разбирательство пройдет в заочной форме. В любом случае, все будет понятно только после того, как мы завершим ознакомление с материалами дела», — заключил адвокат.

Как сообщала «Фраза», 18 ноября 2019 года Россия передала Украине корабли, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, объяснив это тем, «российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется».

Тогда же появилась информация об их разграблении оккупантами.

В ночь на 21 ноября 2019 года в Очаков вернулись катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» Военно-морских сил Украины, захваченные российскими войсками в ноябре 2018 года. При этом выяснилось, что на них не хватает части вооружения и оборудования. В частности, несколько радиостанций, станции космической связи и радиолокационные станции. Кроме того, были сняты или разбиты установленные на кораблях системы распознавания и вооружения. Также пропали все боеприпасы, надувная моторная лодка и плот, магнитный и гирокомпас, огнетушители, осветительные приборы, кухонная плита, вытяжка, унитаз, различные запчасти и документация. У катера «Бердянск» снарядами пробиты бронерубка и машинное отделение, поврежден левый двигатель.

Напомним, 25 ноября 2018 года в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС — россияне протаранили украинский буксир, направлявшийся в Мариуполь.

Позже стало известно, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, вследствие чего появились раненные.

В этой связи Совет национальной безопасности и обороны единогласно проголосовал за рекомендацию президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение в Украине.

7 сентября 2019 года в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, освобожденными из российского плена. Их встречал президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица, в том числе и омбудсмен.

Среди освобожденных оказались и все 24 моряка захваченных кораблей.

Тэги: общество, Россия, мародеры, ФСБ, Вооруженные Силы Украины, корабль, криминал, Военно-морские силы Украины, новости Украины

Комментарии

Статьи

21.11.19 09:25

Исполнительный беспредел вытирает ноги о закон

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
21.11.19 17:11

«Динамо» виновато без суда и следствия. Как всегда при Павелко

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В ГБР рассказали про ход расследования 13 уголовных дел против Петра Порошенко
20.11.19 18:49

В ГБР рассказали про ход расследования 13 уголовных дел против Петра Порошенко

Автор: Коррепондент

Выбор редакции
«Динамо» виновато без суда и следствия. Как всегда при Павелко
«Динамо» виновато без суда и следствия. Как всегда при Павелко
«Динамо» виновато без суда и следствия. Как всегда при Павелко
«Динамо» виновато без суда и следствия. Как всегда при Павелко
Жеребьевка для сборной Украины: есть даты, города и один соперник
Жеребьевка для сборной Украины: есть даты, города и один соперник
Лучший год сборной Украины
Лучший год сборной Украины
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский признался, что хотел бы думать о внешней политике Украины без Коломойского

Зеленский признался, что хотел бы думать о внешней политике Украины без Коломойского
21.11.19 09:39
3427
Последние новости
21.11.19 16:54

Одесский митрополит УПЦ призвал Александрийского Патриарха одуматься и пересмотреть решение о ПЦУ
21.11.19 16:52

В Сети появились «несколько фоток российского тюнинга» на вернувшихся из плена кораблях
21.11.19 16:33

Врачи впервые в истории «заморозили» человека
21.11.19 16:28

Патриарх Феофил получил из рук Патриарха Кирилла премию за укрепление единства православных народов
21.11.19 15:58

Стало известно, как, по мнению Трампа, правильно пишется фамилия Зеленского
21.11.19 15:43

Иерусалимский Патриарх зовет Предстоятелей Церквей в Иорданию обсудить «украинский вопрос»
21.11.19 15:02

Фильм «Джокер» таки получит продолжение
Фото и Видео
В Сети появились «несколько фоток российского тюнинга» на вернувшихся из плена кораблях
В Сети появились «несколько фоток российского тюнинга» на вернувшихся из плена кораблях
В Сети появились «несколько фоток российского тюнинга» на вернувшихся из плена кораблях
В Сети появились «несколько фоток российского тюнинга» на вернувшихся из плена кораблях
Космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний
Космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний
Мэра Львова всерьез заподозрили в злоупотреблении властью
Мэра Львова всерьез заподозрили в злоупотреблении властью
В Черновцах полицейские догнали паренька, который пробежался по их машине
В Черновцах полицейские догнали паренька, который пробежался по их машине
ДТП в Киеве: женщина погибла, пытаясь перебежать дорогу на красный свет
ДТП в Киеве: женщина погибла, пытаясь перебежать дорогу на красный свет
В Австрии решили судьбу дома Адольфа Гитлера
В Австрии решили судьбу дома Адольфа Гитлера
На марсианских фотографиях нашли насекомых
На марсианских фотографиях нашли насекомых
Православный боксер Усик смутил своих сторонников сатанинской раскраской
Православный боксер Усик смутил своих сторонников сатанинской раскраской
Путин сделал Зеленскому пикантный комплимент
Путин сделал Зеленскому пикантный комплимент
Семь Православных Церквей в Москве приняли участие в торжествах в честь 73-летия Патриарха Кирилла
Семь Православных Церквей в Москве приняли участие в торжествах в честь 73-летия Патриарха Кирилла
fraza.ua
Новости блогосферы
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.