На марсианских фотографиях нашли насекомых

Американский ученый-энтомолог из университета Огайо Уильям Ромозер умудрился разглядеть насекомых на снимках, сделанных марсоходом Curiosity. Как выяснили журналисты «Фразы», свое «открытие» он подкрепил фотографией, которую отправил в редакцию журнала Science Alert.

Как передает «Лента», в своем письме Роморез выразил уверенность, что на Марсе до сих пор существуют формы жизни, аналогичные членистоногим на Земле и обладающие такими анатомическими особенностями, как крылья, панцири, усики и сегментированные симметричные тела.

Сообщается, что ученый тщательно изучил фотографии, на которых нашел структуры, которые сильно выделяются на фоне реголита ‒ верхнего рыхлого слоя марсианского грунта. Некоторые из них принимали позы, характерные для двигающегося и летящего насекомого, и даже имели что-то, напоминающее глаза.

Как только ученым была описана базовая форма, он начал находить на других фотографиях подобные формы, менее отчетливые, но столь же достоверные.

По словам Ромозера, его находка должна стать началом для новых исследований, которые подтвердят существование жизни на Марсе.

В свою очередь, в Science Alert считают, что энтомолог стал жертвой распространенной иллюзии ‒ парейдолии, когда в случайных деталях изображения проступают знакомые образы, например, лица людей или морды животных. Т.к. Ромозер проработал профессором энтомологии 45 лет, вероятно, его мозг научился легко обнаруживать «насекомоподобные» черты в окружающих его вещах.

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