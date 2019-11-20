Православный боксер Усик смутил своих сторонников сатанинской раскраской

Христианину негоже праздновать Хеллоуин. Как выяснили журналисты «Фразы», именно так многие пользователи социальных сетей отреагировали на разрисованное под мертвеца лицо известного боксера Александра Усика.

Усик и его жена Екатерина на днях отпраздновали день рождения сына Василия Ломаченко. При этом они появились на празднике в жутких образах, с лицами, разрисованными в стиле «мертвец».

Александр Усик как известно является прихожанином УПЦ. Более того, недавно Александр Усик заявил, что хочет стать семинаристом.

Именно поэтому многие подписчики страницы Усика в Instagram крайне негативно отреагировали на «мертвецкую» раскраску. Усику посоветовали «хлебнуть святой воды» и вспомнить, что Хэллоуин уже закончился. А один из пользователей даже предположил, что боксер поклоняется сатане.

Напомним, следующим соперником украинского боксера Александра Усика в тяжелом весе может стать бывший чемпион мира Дерек Чисора. Желание встретиться с украинцем также выразил непобежденный британский тяжеловес Даниэль Дюбуа.

Ранее также сообщалось, что в Украине ширится общественное движение за избрание новым президентом Украины боксера Александра Усика.