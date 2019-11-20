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В Киево-Печерском заповеднике на выставке представили спасенные предметы из разрушенного Успенского собора

В Киево-Печерском заповеднике на выставке представили спасенные предметы из разрушенного Успенского собора

В выставочном зале Успенского собора Киево-Печерской лавры представили уникальную экспозицию «Спасенные святыни Украины (раритеты Успенского собора из фондовых коллекций Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)».
Как выяснили журналисты «Фразы», в экспозицию вошло около 20 аутентичных предметов XVIII–XIX веков, которые хранились в древнем, построенном по повелению Самой Богородицы в XI веке и взорванном во время немецкой оккупации Успенском соборе.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине».

После взрыва, 3 ноября 1941 года уничтожившего святыню, раскопки на ее руинах продолжались до середины 1960-х. Исследование, атрибуция и реставрация найденных предметов — дело не одного поколения сотрудников заповедника, которое еще не завершено.

«Это наследие не только наших лаврских монахов, а и всей Украины. Благодаря всем тем, кто позаботился и сохранил это для нас, мы теперь можем видеть, какую красоту люди дарили Богу, чтобы возвеличить Его Имя. За 25 лет, что я нахожусь в Лавре, это одна из самых прекрасных выставок, которые проводил заповедник», — считает благочинный Киево-Печерской Лавры архимандрит Антоний.

По словам исполняющего обязанности гендиректора заповедника Александра Рудника, большинство вошедших в экспозицию предметов демонстрируются впервые.

Одним из ее центральных экспонатов является уникальная икона Успения Богородицы, написанная в мастерской Лавры в начале XIX в. на древнерусской плинфе периода XI–XIII вв. Икону нашли среди руин собора в 1962 году.

«Это уникальный памятник, у нас практически нет аналогов икон на плинфе. Реставрация длилась более полугода. Из-за того, что икона долго пролежала под руинами храма, она была в ужасном состоянии. Работа была очень сложной, в том числе потому, что камень — не обычный для написания иконы материал. Но сейчас образ в более-менее стабильном состоянии. Мы сделали максимально всё, что можно было сделать для его сохранения», — сказала реставратор Анна Марченко.

Как отметила куратор выставки, главный хранитель фондов заповедника Ирина Мартынюк, атрибуцию найденных в руинах предметов затрудняет то, что большинство довоенных инвентарных книг утрачено.

«Поэтому составить полный перечень памятников фондового собрания на момент начала войны невозможно», — отметила специалист.

Информацию о хранящихся в фонде предметах Успенского собора исследователи собирают по крупицам. Например, также представленный на выставке двойной венец они долго считали украшением богородичной иконы. Но недавно выяснилось, что это венец с иконы Успения Богородицы, и укрывал он нимбы Спасителя и младенца — души Пречистой, которую Он держит на руках.

Также одним из главных экспонатов является серебряная позолоченная риза (ХVIII в.), которая украшала утерянную чудотворную икону Успения Пресвятой Богородицы.

«В 1920-е риза была изъята из монастыря и передана в киевскую контору Госбанка. Позже она была передана в фонды нашего музея», — сказала Ирина Мартынюк.

Великая церковь славилась своей ризницей.

«Многочисленные вклады в Успенский собор делали иеромонахи, архимандриты и иерархи, а также состоятельные горожане. Так, в 1719 году уставщик Киево-Печерской Лавры иеромонах Венедикт пожертвовал в Успенский собор крест. Это произведение декоративного искусства с детальной резьбой в роскошной украшенной камнями серебряной оправе», — рассказала специалист.

Представленное на выставке — лишь малая часть раритетов, которые в ХХ веке попали в фонды Киево-Печерского заповедника. По словам Александра Рудника, всего учреждение сохраняет более 72 тысяч предметов, в числе которых — и найденные среди руин Великой церкви. Работа по реставрации будет продолжаться. И представленная экспозиция, как надеются в заповеднике, — первая из цикла выставок возвращённых к жизни предметов.

Выставка продлится по 27 декабря. Осмотреть экспозицию можно в любой день недели с 10.00 до 17.30.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве до апреля закрыли церковь Спаса на Берестове.

Тэги: новости православия, новости Украины, общество, православие, УПЦ, выставка, Лавра

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