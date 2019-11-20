Лобовое столкновение «евробляхера» и маршрутки на Борщаговке закончилось трагедией

В ночь на 20 ноября в Киеве на ул. Зодчих произошло ДТП с участием микроавтобуса и внедорожника. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь столкнулись Mercedes Sprinter и Toyota RAV4 на еврономерах.

Как сообщает «Информатор» со ссылкой на правоохранителей, Mercedes, который осуществлял перевозку людей, ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota — в противоположном направлении. В какой-то момент одна из машин вылетела на встречную полосу, где произошло лобовое столкновения. От удара внедорожник вылетел с проезжей части и уперся в дерево.

В момент аварии в Toyota было пятеро парней около 20-25 лет., а в микроавтобусе — шесть-семь человек преимущественного пожилого возраста. В результате столкновения водитель внедорожника погиб мгновенно, его пассажира пытались спасти медики, но вскоре он также скончался.

Еще троих человек из этого автомобиля с серьезными травмами госпитализировали в больницу. Также пострадали четверо пассажиров маршрутки и ее водитель, однако их травмы оказались несерьезными.

Как сообщала «Фраза», 22 ноября 2011 года 27 летний житель Львовской области, управляя автомобилем Citroen Jumpy и двигаясь в направлении Киева, при обгоне в месте проведения ремонтных работ, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Daf АЕ 45 под управлением 39-летнего киевлянина, который двигался навстречу. В результате погибли два брата и жена одного из них.

В августе 2013 года в г. Вишневый под Киевом по неизвестным причинам в лобовую столкнулись Subaru Forester и Toyota Avensis. К счастью, все остались живы.

В ночь на 11 мая 2019 года водитель, управляя автомобилем BMW 528i, совершил лобовое столкновение со служебным автомобилем под управлением инспектора патрульной полиции. Участники ДТП были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.