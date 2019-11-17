На Николаевщине прямо на ходу загорелся поезд с пассажирами

В субботу, 16 ноября, в Веселиновском районе Николаевской области произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле станции Новокатериновка вспыхнул дизель-поезд, который двигался по маршруту «Колосовка-Николаев».

Как передает пресс-служба регионального управления ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 13-12. Подоспевшие на место ЧП спасатели установили, что огнем был охвачен последний вагон и тягач поезда.

«Уже в 14-00 пожар был локализован и ликвидирован в 15-25 на площади 50 м кв. Пострадавших при пожаре нет. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами», ‒ говорится в сообщении.

Отмечается также, что другие вагоны, в которых находились пассажиры, были отцеплены и направлены на место назначения по маршруту еще до прибытия спасателей.

Как писала «Фраза», под Ровно загорелся поезд с пассажирами. Один из вагонов выгорел дотла.

Ранее в Черкассах на полном ходу загорелся поезд с сотней пассажиров.