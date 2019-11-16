В Мариуполе патрульный Prius вылетел с дороги, угодив в ДТП на перекрестке

В пятницу вечером, 15 ноября, в Центральном районе Мариуполя произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на пересечении улиц Куинджи и Успенской в аварию попал автомобиль патрульной полиции.

Как передает «24 канал», полицейский Prius двигался в сторону проспекта Металлургов на зеленый сигнал светофора, в то время как во встречном направлении поворачивал налево автомобиль Dacia Logan, водитель которого не предоставил преимущества копам, из-за чего и произошло столкновение.

Сообщается, что в результате удара патрульный автомобиль выехал за пределы проезжей части и остановился лишь на тротуаре.

В результате инцидента двое полицейских, находившихся в машине, получили телесные повреждения ‒ у водителя травма головы, а его напарница «отделалась» переломом ноги. Их госпитализировали.

На месте ДТП работали медики и следственно-оперативная группа. Детали аварии выясняются.

Как писала «Фраза», на Ивано-Франковщине в ДТП погибла женщина-патрульная.

Ранее в Черновцах копы на патрульном авто устроили дрифт прямо на школьной спортивной площадке.