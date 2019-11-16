Под Киевом поезд сбил юную девушку-боксера

В Киево-Святошинском районе произошел трагический инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там в селе Тарасовка поезд насмерть сбил 18-летнюю местную жительницу.

Как передает пресс-служба областной полиции, подоспевшие по вызову правоохранители установили, что девушка попала под поезд на железнодорожном переезде, когда возвращалась из аптеки домой.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать неосмотрительность потерпевшей ‒ она пересекала железнодорожные пути в наушниках, поэтому могла не услышать приближения поезда, который следовал в сторону Фастова.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По факту гибели человека начато уголовное производство.

Обновлено. Согласно сообщению Федерации бокса Украины, погибшей оказалась спортсменка из молодежной сборной Украины по боксу и призерша чемпионата Европы Амина Булах.

Как писала «Фраза», на Запорожье поезд сбил группу людей, среди погибших ‒ молодая женщина.

Ранее под Киевом поезд сбил пьяного велосипедиста.