Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот

Архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот

В Черновицкой области в селе Молница в детском сегодня воспитываются 415 детей. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал архиепископ Банченский Лонгин (Жар).

Об этом он сказал в документальном проекте телеканала «Интер» «Наш Блаженнейший».

«Первыми были двое детей, которых никто не хотел усыновлять, мальчики. Меня очень попросили, когда мы пошли поздравлять детей на праздники, чтобы мы их забрали, усыновили. И мы решились. Тогда это был первый шаг, решили все через Блаженнейшего Онуфрия, он был в нашей Черновицкой епархии (Правящим архиереем — ред.). Я тогда с ним посоветовался, и благословение на это попросил.

Владыка, наш Блаженнейший, всегда так поднимает руки к Небу и говорит, Бог благословит, и очень радуется этому. Тогда было первое благословение, которое я получил на этих детей. Потом еще через некоторое время мы двоих усыновили. Сегодня — 415 детей», — поделился архиепископ.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий признался, что изначально недооценил потенциал архиепископа Лонгина.

«Послушал его идеи, и благословил. Я думал, как это будет выглядеть, интересно — взять детей... Хватит на месяц, на три месяца, на год терпения, а потом? Что делать с ними? Я ошибся. Он оказался большим, чем я себе представлял. Сегодня то, что он делает, никто в мире не делает! Это я могу сказать с полной ответственностью. Я не встречал никогда даже подобной такой идеи! Я знаю степень жертвенного служения, которое совершается в этом сиротском доме... Даже за деньги такие комфорты люди не получают — ни в Америке, ни в Канаде, ни в Австралии, ни в каких других странах», — подчеркнул Предстоятель.

Архиепископ отметил значимость молитвенной помощи Митрополита Онуфрия.

«Я думаю, что по вере Господь все дает нам. Всегда, когда мне очень тяжело было, я звонил (Предстоятелю — ред.) и говорил: „Помолитесь, владыка“. У нас такая надежда была, что нас кто-то ведет. Это молитвы нашего Блаженнейшего, которые он возносит ко Всевышнему», — рассказал владыка Лонгин.

Митрополит Онуфрий рассказал о детях, которые воспитываются в детском доме у владыки Лонгина.

«Я часто заглядывал в глаза этих детей. Я не видел там следа печали, как обычно у детей, брошенных родителями, у них что-то есть такое на душе, а глаза — это зеркало души. Они там получают тепла больше, чем большинство детей получают от своих собственных родителей. Это особенный подвиг, который имеет перед Богом особую цену. Это жертвенная любовь, которая является высшей степенью любви человека», — отметил Блаженнейший.

Авторы фильма «Наш Блаженнейший» рассказали, что всех детей, которые поступают в детский дом, владыка Лонгин крестит, они живут в комнатах по пять человек. За каждую группу отвечает одна матушка. Дети учатся в сельской школе. В детском доме воспитанников обучают домашней работе. Дети умеют готовить, стирать, ухаживать за огородом.

Все дети без исключения называют владыку Лонгина «папой». Он лично покупает каждому ребенку одежду, лекарства и все необходимое.
Сам архиепископ Лонгин никогда не называет учреждение детским домом. Говорит, это «большая семья», семья, где разделяют тяготы друг друга и по-настоящему верят в Бога.

После того, как воспитанники уходят из приюта, владыка Лонгин находит средства, чтобы купить квартиру и машину. Он заботится о том, чтобы молодые люди получили образование, венчает молодоженов.

Как сообщалось, фильм о Предстоятеле Украинской Православной Церкви «Наш Блаженнейший», был снят телеканалом «Интер» к 75-летию Митрополита Онуфрия. Фильм для просмотра доступен здесь.

Ранее «Фраза» сообщала, что стали известны подробности, как 27 лет назад Митрополита Онуфрия тайно вывезли из Черновцов в Москву.

Тэги: общество, православие, дети, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

15.11.19 09:20

Гранаты одной войны

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
15.11.19 08:53

Сборная Украины: всё неплохо, кроме соперника

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Назвал Трампа примером для себя и 11 раз поблагодарил. Полная расшифровка первого разговора Трампа и Зеленского
15.11.19 17:29

Назвал Трампа примером для себя и 11 раз поблагодарил. Полная расшифровка первого разговора Трампа и Зеленского

Автор: «Новое время»

Выбор редакции
Сборная Украины: всё неплохо, кроме соперника
Сборная Украины: всё неплохо, кроме соперника
Сборная Украины: всё неплохо, кроме соперника
Сборная Украины: всё неплохо, кроме соперника
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

«С учетом всех мер безопасности»: от взрывов на складах в Балаклее погибли двое саперов

«С учетом всех мер безопасности»: от взрывов на складах в Балаклее погибли двое саперов
15.11.19 17:22
279
Последние новости
15.11.19 19:00

Главные новости за 15 ноября 2019 года
15.11.19 17:52

В Киеве открывается оригинальная, наполненная символами, выставка Еvolutio
15.11.19 17:22

«С учетом всех мер безопасности»: от взрывов на складах в Балаклее погибли двое саперов
15.11.19 17:03

Архиепископ Лонгин (Жар) рассказал о чуде исцеления ребенка от рака
15.11.19 16:59

Трохимец: Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус – манипулятор и лоббист
15.11.19 16:48

Архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот
15.11.19 16:44

Жириновский сделал Лукашенко «немного дебильное» предложение
Фото и Видео
Архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот
Архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот
Архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот
Архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот
На многострадальных складах в Балаклее снова прогремели взрывы. Есть пострадавшие
На многострадальных складах в Балаклее снова прогремели взрывы. Есть пострадавшие
Поджигатели сети фермерских магазинов в Киеве попали на видео
Поджигатели сети фермерских магазинов в Киеве попали на видео
В Киеве накрыли шайку «коллекторов», которые жестоко выбивали несуществующие долги
В Киеве накрыли шайку «коллекторов», которые жестоко выбивали несуществующие долги
Опубликован документ, в котором год назад Александрийский Патриарх уверял в поддержке УПЦ
Опубликован документ, в котором год назад Александрийский Патриарх уверял в поддержке УПЦ
На Тернопольщине активисты ПЦУ и «Правого сектора» проникли в храм УПЦ
На Тернопольщине активисты ПЦУ и «Правого сектора» проникли в храм УПЦ
На Францию обрушился аномальный снежный шторм
На Францию обрушился аномальный снежный шторм
Момент кровавого ДТП в Киеве попал на видео
Момент кровавого ДТП в Киеве попал на видео
В Азербайджане родился ребенок-монстр
В Азербайджане родился ребенок-монстр
Цензура по-американски: из «Симпсонов» вырезали культовый эпизод с Майклом Джексоном
Цензура по-американски: из «Симпсонов» вырезали культовый эпизод с Майклом Джексоном
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.