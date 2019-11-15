Архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот

В Черновицкой области в селе Молница в детском сегодня воспитываются 415 детей. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал архиепископ Банченский Лонгин (Жар).

Об этом он сказал в документальном проекте телеканала «Интер» «Наш Блаженнейший».

«Первыми были двое детей, которых никто не хотел усыновлять, мальчики. Меня очень попросили, когда мы пошли поздравлять детей на праздники, чтобы мы их забрали, усыновили. И мы решились. Тогда это был первый шаг, решили все через Блаженнейшего Онуфрия, он был в нашей Черновицкой епархии (Правящим архиереем — ред.). Я тогда с ним посоветовался, и благословение на это попросил.

Владыка, наш Блаженнейший, всегда так поднимает руки к Небу и говорит, Бог благословит, и очень радуется этому. Тогда было первое благословение, которое я получил на этих детей. Потом еще через некоторое время мы двоих усыновили. Сегодня — 415 детей», — поделился архиепископ.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий признался, что изначально недооценил потенциал архиепископа Лонгина.

«Послушал его идеи, и благословил. Я думал, как это будет выглядеть, интересно — взять детей... Хватит на месяц, на три месяца, на год терпения, а потом? Что делать с ними? Я ошибся. Он оказался большим, чем я себе представлял. Сегодня то, что он делает, никто в мире не делает! Это я могу сказать с полной ответственностью. Я не встречал никогда даже подобной такой идеи! Я знаю степень жертвенного служения, которое совершается в этом сиротском доме... Даже за деньги такие комфорты люди не получают — ни в Америке, ни в Канаде, ни в Австралии, ни в каких других странах», — подчеркнул Предстоятель.

Архиепископ отметил значимость молитвенной помощи Митрополита Онуфрия.

«Я думаю, что по вере Господь все дает нам. Всегда, когда мне очень тяжело было, я звонил (Предстоятелю — ред.) и говорил: „Помолитесь, владыка“. У нас такая надежда была, что нас кто-то ведет. Это молитвы нашего Блаженнейшего, которые он возносит ко Всевышнему», — рассказал владыка Лонгин.

Митрополит Онуфрий рассказал о детях, которые воспитываются в детском доме у владыки Лонгина.

«Я часто заглядывал в глаза этих детей. Я не видел там следа печали, как обычно у детей, брошенных родителями, у них что-то есть такое на душе, а глаза — это зеркало души. Они там получают тепла больше, чем большинство детей получают от своих собственных родителей. Это особенный подвиг, который имеет перед Богом особую цену. Это жертвенная любовь, которая является высшей степенью любви человека», — отметил Блаженнейший.

Авторы фильма «Наш Блаженнейший» рассказали, что всех детей, которые поступают в детский дом, владыка Лонгин крестит, они живут в комнатах по пять человек. За каждую группу отвечает одна матушка. Дети учатся в сельской школе. В детском доме воспитанников обучают домашней работе. Дети умеют готовить, стирать, ухаживать за огородом.

Все дети без исключения называют владыку Лонгина «папой». Он лично покупает каждому ребенку одежду, лекарства и все необходимое.

Сам архиепископ Лонгин никогда не называет учреждение детским домом. Говорит, это «большая семья», семья, где разделяют тяготы друг друга и по-настоящему верят в Бога.

После того, как воспитанники уходят из приюта, владыка Лонгин находит средства, чтобы купить квартиру и машину. Он заботится о том, чтобы молодые люди получили образование, венчает молодоженов.

Как сообщалось, фильм о Предстоятеле Украинской Православной Церкви «Наш Блаженнейший», был снят телеканалом «Интер» к 75-летию Митрополита Онуфрия. Фильм для просмотра доступен здесь.

Ранее «Фраза» сообщала, что стали известны подробности, как 27 лет назад Митрополита Онуфрия тайно вывезли из Черновцов в Москву.