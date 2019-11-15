На Тернопольщине активисты ПЦУ и «Правого сектора» проникли в храм УПЦ

В Тернопольской области в селе Тетильковцы 14 ноября сторонники Православной Церкви Украины заблокировали центральный вход в храм Украинской Православной Церкви. Как сообщили журналистам «Фразы» Центре информации УПЦ, позже в село приехали радикалы из «Правого сектора».

Активисты «Правого сектора» привезли с собой человека, который взломал замок на дверях храма, сообщается на странице «Шумщина православна» в Фейсбук.

«Все происходило при поддержке радикалов из „Правой сектора“ и под защитой полиции во главе с начальником Кременецкого отделения.

Перерегистрация данной общины УПЦ в ПЦУ была осуществлена обманным путем, несмотря на то, что сторонники перехода в этом селе не в большинстве», — говорится в сообщении.

Верующие УПЦ уверены, что эти «противоправные действия были совершены целенаправленно и спланировано».

Как сообщал Центр информации УПЦ, 12 ноября в селе Тетильковцы сторонники ПЦУ в сопровождении чиновников Шумской РГА и радикалов из «Правого сектора» пытались захватить храм УПЦ под предлогом инвентаризации. Верующим УПЦ удалось отстоять свой храм.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Тернопольщине церковная община УПЦ защитила свой храм от захвата ПЦУ.