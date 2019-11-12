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В УПЦ назвали эффективные способы формирования крепкой общины

В УПЦ назвали эффективные способы формирования крепкой общины

Для организации религиозной общины в современном мире важно помнить о потребностях каждого человека, поддерживать достойную инициативу и давать возможность быть причастным к общему доброму делу. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сегодня на столичном форуме «Приход как община: роль священника в приходе» рассказал замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Часто прихожане не знают друг друга, особенно в больших городах. Важно больше контактировать с людьми. Дать им возможность сообщить, чем они хотят быть полезны. Это могут быть и анонимные опросы», — поделился священник.

Протоиерей Николай Данилевич отметил важность формирования на приходе семейной атмосферы.

Замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ поделился опытом привлечения общины к общему делу.

«Нужно спросить у общины, есть ли какие-то инициативы, чего хотят люди и готовы ли они сами принимать в этом участие. В 2013 году зимой пришел бизнесмен и говорит: „Я бы хотел кормить людей, бомжей. Где это можно сделать?“. Я говорю, давайте у нас на Борщаговке. Он, действительно, пришел и каждую неделю кормил. Весной он говорит: „Все, я прекращаю, уже тепло“. Тогда прихожане сказали: „Батюшка, почему? Давайте мы будем кормить!“ Я спрашиваю: „Вы понимаете, за что вы беретесь?“. „Да, конечно“. Они начали дома варить еду: кто-то кастрюлю борща, второе, третье... Мы помогали продуктами. Сначала человек 10 приходили питаться, потом — до 100. Нужно поддерживать инициативу мирян», — подчеркнул священник.

Протоиерей Николай Данилевич рассказал о том, что объединяет верующих Коптской Церкви, где ему доводилось быть.

«Митрополит Коптский Павел рассказывал, что их Церковь базируется на трех столпах: монашество, мученичество, религиозные школы. Он сказал, что священники его епархии каждый месяц стараются посещать 100 семей. Просто приходят, общаются, пьют чай. 100 семей в месяц — это 25 семей в неделю, 3-4 семьи в день. Священник ходит, как пастырь.

Вся деятельность общины должна быть не ценностью самой по себе, но должна быть христоцентричной. Кормим ли мы бедных, учим ли людей... Важна не работа сама по себе, важно создать семейную атмосферу, она создается тогда, когда сам священник задает тон. Люди готовы помогать. Для привлечения мирян важно, чтобы каждый мирянин чувствовал себя нужным на приходе и ощущал заботу о себе», — сказал он.

Замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ также заметил, что людей объединяет паломничество.

«Людей объединяют общие поездки по Украине, и за границей. Возможно организовать поездку за границу на день-два-три, есть дешевые авиарейсы. Можно ехать на приходы за границей, где можно с паломничеством сочетать туризм. Это объединяет людей. Мы организовывали такие поездки в Италию, Испанию, Португалию. Люди сближаются, и даже нецерковные начинают ходить в храм, или просто начинают позитивно относиться к Церкви», — сказал отец Николай.

Он рассказал, что общение священника с верующими может также проходить и вне храма.

«Бывает, не хватает помещения, но можно арендовать. Важна общая трапеза. У меня храм в центре парка, понятно, там ничего не сделаешь. Мы снимаем подвальное помещение в доме. Важно общение священника с людьми, общие дела на приходе.

Когда община — это республика (с лат. рес — дело, публика — общее; res publica — „общественное дело“ — ред.), а не монархия, люди понимают, что это общее дело — человек чувствует, что это интересно, пытается что-то привнести, чем-то помочь», — подытожил протоиерей Николай Данилевич.

Как сообщалось, сегодня в киевском мужском монастыре Свято-Покровская Голосеевская пустынь сотни священников Украинской Православной Церкви приняли участие в форуме «Приход как община: роль священника в приходе».

Священники обменялись мнениями и идеями по активизации и развитию приходской жизни в Киеве. Участники мероприятия обсудили роль и задачи священника в организации жизни прихода и привлечении мирян к жизни религиозной общины.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве более 300 священников УПЦ собрались поделиться опытом организации жизни общин.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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